Pohod v znamenju Trubarjevega Trsta

Vez med tržaškim škofom Petrom Bonomom in Primožem Trubarjem je bila včeraj tema srečanja pohodnikov iz Kopra, ki so se med kulturno ekskurzijo z naslovom Od Vergerija do Trubarja (na pobudo Inštituta za jezikoslovne študije ZRS Koper ter slavističnih društev Koper, Trst-Gorica-Videm in Nova Gorica) tudi v prostorih Primorskega dnevnika. Okrog 40 pohodnikov, ki so se z avtobusom pripeljali do Boršta, od tam pa so se spustili peš po poti stare železnice, je pri Sv. Jakobu najprej pozdravil odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak, nato pa je druščino nagovoril profesor Miran Košuta. Predavatelj je govoril o prelomnih tržaških dogodkih iz Trubarjevega življenja.

Po koncu predavanja so se pohodniki odpravili do Bonomove palače in Velikega trga. Na poti nazaj pa so se ustavili v Dolini, kjer jih je v oljčniku na Portovci s svojo poezijo sprejel oljkar in pesnik Boris Pangerc.