Pokazal je lažno vozniško dovoljenje in osebno izkaznico

Lokalni policisti so prejšnji teden posredovali pri Svetem Justu, kjer sta trčila potniški avtobus in osebno vozilo. Na prvi pogled zanemarljiva nesreča pa se je končala z aretacijo voznika avtomobila in zasegom vozila.

Ko so lokalni policisti voznika avtomobila prosili za vozniško dovoljenje in osebno izkaznico, je moški pokazal dokumenta v digitalni obliki. Na prvi pogled sta se zdela prava, kasneje so lokalni policisti ugotovili, da je vozniško dovoljenje ponaredek. V bazi podatkov notranjega ministrstva pravega vozniškega dovoljenja namreč niso našli.

Moškega so pospremili v vojašnico San Sebastiano, na sedež lokalne policije. Tam so pripadniki oddelka lokalne policija za odkrivanje ponarejenih dokumentov potrdili, da je vozniško dovoljenje lažno. Moškega so zato pospremili na kvesturo, da bi ga identificirali, tam pa so ugotovili, da je lokalnim policistom predložil tudi lažno osebno izkaznico, na kateri so bili navedeni lažni osebni podatki.

Še več, moškega pod drugim imenom so iskali španski pravosodni organi, ki so ga tudi obsodili na zaporno kazen. Voznik avtomobila je osumljen kar petih kaznivih dejanj, med drugim je osumljen uporabe lažne identitete in lažne izjave uradni osebi.