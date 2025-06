Poklon Barkovelj povezovalcu skupnosti

Zmjeren pravem, kaku so lepe naše kraje. Hrib n’s varva prute burje, pred name je svet, pred name je murje. Najlepši in najbolj slikovit opis Barkovelj je v verzih svoje poezije Na stara leta ovekovečil barkovljanski narečni pesnik Aleksander Furlan - Šandrin. Šandrinov narečni poklon kraju, kjer je živel skoraj vse življenje, od včeraj stoji na pročelju pesnikove hiše v Ulici della mandria. Na Oberdanki, kot bi jo imenoval Šandrin, saj naj bi po ljudskem izročilu avstrijski žandarji po tem strmem tlakovanem klancu vlekle vklenjenega iredentista Guglielma Oberdana.

Poklon Šandrinu z odkritjem spominske table je ob peti obletnici pesnikove smrti včeraj popoldne priredilo barkovljansko slovensko kulturno društvo. Pri organizaciji je sodeloval tudi Barkovljanski mladinski krožek, v katerem je od same ustanovitve aktivna Živa Furlan, Šandrinova vnukinja. Dedku se je v nedeljo poklonila s poezijo, prebrala je nekaj Šandrinovih pesmi iz zbirke An popodan. Živa je tudi slovesno odkrila kamnito tablo.

Za kulturni program sta poskrbeli ženska vokalna skupina Adrija in barkovljanski mešani pevski zbor, oba sestava je vodila domača dirigentka Sandra Pertot, na klavir je igral Štefan Bembi. Da je Šandrin pustil močan pečat v barkovljanski skupnosti, sta v osebnih spominih dokazala tudi Aleksandra Pertot in Berti Bruss, pesnikov sosed z Oberdanke.