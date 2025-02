Poklon Magajni in slovenskemu Trstu

Skoraj 300.000 negativov je nezanemarljiva fotografska dediščina, ki jo hranijo na Odseku za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice v Trstu. V tržaški galeriji Cavò, si je mogoče samo še danes ogledati razstavo La Trieste dello Scorpione.

Tu je na ogled tudi 60 črno-belih fotografij, ki jih je Mario Magajna posnel v Trstu v prvih letih po drugi svetovni vojni. Razstavo so si pri društvu Cizerouno zamislili v sklopu več letnega projekta Varcare la frontiera, ki je letos posvečen galeriji Scorpione in Trstu pod zavezniško vojaško upravo (ZVU). Pred današnjim zaprtjem razstave (v Ulici sv. Roka 1, ob muzeju orientalske umetnosti, bo na ogled med 17. in 19. uro) pa so si v sodelovanju s Slovenskim klubom zamislili še Aperitiv z Magajno. Kot je uvodoma povedala Poljanka Dolhar, so želeli z njim počastiti priljubljenega fotoreporterja Primorskega dnevnika, a tudi slovensko kulturo v mestu, v mesecu, ki ji je tradicionalno posvečen.

Magajnova zapuščina (na ogled je na www.fototeka.it) je izredna tudi zato - tako kustosa Massimiliano Schiozzi in Vincenzo Luongo -, ker je edini dosledno dokumentiral življenje pod ZVU.