»Pokojnica ni imela samomorilskih teženj«

Zhanna Russu je bila v Trstu že več kot leto dni. Z otrokoma se je iz Ukrajine umaknila po ruski invaziji na državo. Njena hči je bila ob prihodu bolna, zato je družini pomoč nudilo združenje Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin. Slednje je do julija letos skrbelo za večjo skupino beguncev iz Ukrajine, 25 gostov pa je takrat po dogovoru s prefekturo v oskrbo prevzel Italijanski solidarnostni konzorcij ICS.

Njegov predsednik Gianfranco Schiavone je za Primorski dnevnik pojasnil, da so psihosocialne službe ICS pokojnici zaradi težav s prekomernim uživanjem alkohola pomagale že pred njenim prihodom v stanovanje solidarnostnega konzorcija v Ulici Fabio Severo, kjer so v soboto zvečer v podstrešnih prostorih stanovanjskega bloka našli truplo 45-letne Ukrajinke. Karabinjerji pod vodstvom tožilca Pietra Montroneja še dalje preiskujejo, ali gre za naravno smrt, samomor ali kaznivo dejanje. Dokler obdukcija ne razkrije natančnega vzroka smrti, preiskava ostaja odprta.

Schiavone je pojasnil, da sta bila pokojničina otroka, polnoletni sin in mladoletna hči, začasno nameščena pri drugi ukrajinski družini v Trstu. Sledijo jima socialni delavci Občine Trst. Kot je povedal predsednik ICS, je bila pokojnica v preteklosti vključena v različne podporne programe, vendar niso zaznali znakov depresije ali slabega počutja: »Ko ni pila, je bilo z gospo vse v redu. Kot snažilka je delala v hotelu na Tržaškem in ni kazala znakov depresije ali slabega počutja.«

V petek pred tragičnim odkritjem 45-letnica ni prišla na dogovorjeni pogovor s psihologom, zato so jo začeli iskati, a brez uspeha. Zadnjič so jo zaposleni ICS videli v sredo, nato pa je izginila. ICS je nameraval pristojne obvestiti o njenem izginotju, ko so jo našli mrtvo. Schiavone si težko razlaga vzrok njene smrti, saj socialni delavci, ki so z njo delali, niso zaznali samomorilskih teženj. »Nismo opazili nobenih znakov, ki bi nakazovali na takšno tragedijo,« je še dodal.