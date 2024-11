Pokopali vojaka, ki je leta 1945 strmoglavil v Tržaški zaliv

Na nacionalnem pokopališču Arlington v ameriški zvezni državi Virginija, kjer počiva več kot 400.000 umrlih vojakov, veteranov in članov njihovih družin (med njimi pa tudi razni ameriški predsedniki) so pred tedni slovesno pokopali posmrtne ostanke narednika Franka J. Seiferhelda. Gre za pripadnika letalstva ZDA, ki je pred skoraj 80 leti skupaj z ostalimi člani posadke bombnika strmoglavil v Tržaški zaliv in umrl.

Šele letos so z napredno DNK analizo ugotovili, da so bili posmrtni ostanki, ki so bili dolga leta brez imena pokopani v Firencah, njegovi. Seiferheld, rojen leta 1919 v newyorškem Brooklynu (oče je bil veteran prve svetovne vojne), je z bratom šel v vojsko kot prostovoljec.

Iskalne akcije niso organizirali

V okviru misije 329 je bombnik B-17 (»leteča trdnjava«), na katerem je bil Seiferheld menda topničar, je 20. januarja leta 1945 vzletel z letališča Tortorella pri Foggii v Apuliji. Cilj je bil oddaljen več kot 500 milj: bombardirati je bilo treba naftno rafinerijo v nemškem Regensburgu. Ob 11.25, tako navaja arhivske podatke portal Aerotech News, je pilot po radiu sporočil, da eden od motorjev izgublja gorivo. Letalo je pilot obrnil proti jugu, z namenom, da se vrne nazaj do baze, pri čemer je odklonil pomoč lovskih letal. Računal je, da se bo bombnik med povratnim letom skrival s pomočjo oblakov.

»Leteča trdnjava« pa se ni nikoli vrnila v Apulijo in vseh deset članov posadke je izginilo. Iskalne akcije niso organizirali, šlo je za ozemlje pod nemško okupacijo. Seiferheld bi pet dni zatem dopolnil 26 let.