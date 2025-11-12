Pol koraka nazaj s pametnimi zabojniki

Nad odpadke s pametnimi zabojniki bodo šli samo prebivalci kraških rajonov. Ostali prebivalci bodo svoje odpadke še naprej odlagali v stare zabojnike. Tržaška občina se je namreč odpovedala projektu, s katerim je želela uvesti nove tehnologije na področju zbiranja odpadkov.

Zakaj so se na občini premislili, se sprašujejo mestni in rajonski svetniki liste Punto Franco. Ti so včeraj na Opčinah sklicali srečanje z novinarji, na katerem so predstavili projekt zbiranja mešanih odpadkov, s katerim je Občina Trst v sodelovanju s komunalnim podjetjem AcegasApsAmga želela med drugim tudi povišati delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov. V Trstu se je ta ustavil pri 46 %, kar je veliko manj v primerjavi z drugi občinami v okolici.

Mestni svetnik Giorgio Sclip, svetnik v vzhodnokraškem rajonskem svetu Roberto Mandler in svetnica v rajonskem svetu za Novo mitnico, Staro mesto in Sv. Vid Martina Machnich so spomnili, da je bil projekt postavljanja »pametnih« zabojnikov delno financiran iz sklada za okrevanje in odpornost. Zdaj, ko so se mestne oblasti premislile in opustile projekt v mestu, bo ta denar treba vrniti, je opozoril Sclip, ki bi rad tudi izvedel, kdo bo kril stroške za odstranitev že postavljenih zabojnikov in kako namerava Občina Trst po novem spodbujati ločevanje odpadkov.

Po Sclipovi oceni bi mestne oblasti morale poiskati rešitev, ki bi bila sprejemljiva in enakopravna za vse. »Ne vem, zakaj bi morali stanovalci Krasa odlagati odpadke s kartico in aplikacijo, v zameno za to ekološko ozaveščenost pa ne bi dobili ničesar,« je pristavil Sclip, ki se boji, da bodo upravitelji dosegli obraten učinek. Ljudje bodo smeti puščali ob zabojnikih ali pa jih bodo nosili v Trst.