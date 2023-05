Poleti do ključev svetoivanskega Narodnega doma

Če bo šlo vse po načrtih, se bo v poletnih mesecih zaključila še obnova zunanjosti Narodnega doma pri Sv. Ivanu. Takrat bodo stanovalci – Narodna in študijska knjižnica oz. njen Odsek za zgodovino in etnografijo ter Slovenski raziskovalni inštitut (glavna uporabnika in sooblikovalca vsebin), SKD Škamperle in društvo Marij Kogoj – dobili ključe novega hrama, ki ga bo treba nato ustrezno opremiti. Selitev bodo najverjetneje dočakali na začetku prihodnjega leta, so napovedali dopoldne v dvorani društva Škamperle na Stadionu 1. maja, kjer so uporabniki novinarjem predstavili razvojni koncept novega večnamenskega središča.