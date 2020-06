Poletje v tesnem stiku z naravo

Obdobje karantene je marsikoga postavilo pred resno preizkušnjo. Ljudje so naenkrat obtičali zaprti doma, brez vsakršnega socialnega stika. Med njimi tudi otroci, ki so se v trenutku znašli med štirimi stenami, brez družbe svojih sovrstnikov in sošolcev, tehnološki pripomočki pa so predstavljali edino alternativo za krajšanje časa.

Tako se je Jasni Tuta, ki je sicer poznana kot popotnica in pisateljica, po izobrazbi pa je učiteljica, porodila zamisel, da bi organizirala poletni center oziroma tabor, kjer bi se otroci po dolgih mesecih vrnili v objem gozdov. »Vedela sem, da starši potrebujejo poletni center, otroci pa stik z naravo in druženje,« je povedala. Občina Devin - Nabrežina je poskrbela za prostore v vrtcu v Mavhinjah, šolabus ter finančni prispevek in vse je bilo nared za razposajeno druščino.

Jasnin tabor, ki je nastal v sodelovanju s Športnim društvom Grmada temelji na konceptu gozdne šole. Ta predvideva, da se otroci izobražujejo v tesnem stiku z naravo, ki otroku omogoča hitrejše in učinkovitejše izobraževanje. »Otroci cele dneve preživijo na prostem na jasi ali v gozdu, kjer z zavezanimi očmi spoznavajo lastnosti dreves in jih objemajo ter na tak način stopijo v neposreden stik z Zemljo,« je razložila Jasna.