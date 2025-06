Poletne noči v Sesljanskem zalivu brez stekla

Od jutri do konca avgusta bo med 21. in 7. uro povsod na sesljanski obali prepovedana uporaba steklenih kozarcev in steklenic ter drugih steklenih posod. Odredba, ki jo je podpisal župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec, v omenjenem času prepoveduje tudi prodajo in strežbo pijač v stekleni embalaži.

Omejitve seveda ne veljajo za strežbo in uživanje pijač znotraj gostinskih lokalov, na zasebnih zunanjih površinah, plovilih ali javnih površinah z ustreznim dovoljenjem. V primeru kršitev je predpisana denarna kazen od 100 do 500 evrov, z zasegom steklenih predmetov.