Policija razkrinkala kitajsko organizacijo tihotapcev ljudi

Najprej za migranti med Orlekom in Trebčami, potem pa še za kitajskimi državljani vse do kraja Cazzago di Pianiga. Dve ločeni preiskavi, ki sta mejno in lokalno policijo pod vodstvom javnega tožilstva oz. tržaškega protimafijskega oddelka privedli do pomembnih odkritij.

S Kitajske so jih z letalom prepeljali zlasti v Beograd, kamor so vstopili brez vizuma. Od tod pa so potovanje z avtomobili po balkanski poti mimo Bosne, Hrvaške in Slovenije nadaljevali do Italije, kjer so jih pričakali rojaki s stalnim bivališčem v Italiji in jih z avtomobili pospremili v nekakšno »varno hišo« s 37 ležišči v kraju Cazzago di Pianiga med Padovo in Benetkami.

Po enem ali dveh dneh so jih novi vozniki pospremili še do končnih destinacij, se pravi Benetk, Milana, Prata ali pa dlje v Španijo in Francijo. »Nihče ni vedel zanje - ne prej in niti potem. Kakor bi bili nevidni duhovi,« je namignil javni tožilec Federico Frezza in dodal, da so jim tihotapci takoj pobrali potne liste in jih poslali na Kitajsko. Zaprti so bili in njihovi »dobrotniki« so jih izkoristili v krojaških delavnicah ali lepotnih salonih, dokler ni bil dolg, ki so ga najeli za potovanje, izplačan. Potem so se lahko vrnili domov.

Na sled kitajski kriminalni združbi, ki je izkoriščala nezakonite kitajske priseljence, je mejno policijo aprila privedla aretacija kitajskega državljana pri Miljah. V avtomobilu je prevažal štiri nezakonite sorojake, kar je vzbudilo marsikateri sum. Poglobljene preiskave tržaške sodne policije (operacijo s poimenovali kitajski shuttle) so pokazale, da ni šlo le za en primer, pač pa za pravi tok nezakonitih kitajskih priseljencev, ki jih je organizirana kriminalna združba izkoriščala.