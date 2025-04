Policija razkrinkala tihotapsko mrežo

Tržaška policija je pred nedavnim razkrinkala mednarodno mrežo tihotapcev z ljudmi in aretirala sedem turških državljanov, ki so v Italijo na nezakonit način privedli 52 tujcev, med njimi veliko žensk in mladoletnikov ter otrok. Enega tihotapca z ljudmi pa so bolgarski policisti aretirali na meji s Turčijo in ga marca letos izročili italijanskim organom pregona.

Policijska operacija Turkish shuttles se je začela, potem ko so pripadniki mejne policije lani v pomladnih mesecih na meji s Slovenijo aretirali sedem turških državljanov, za katere se je izkazalo, da so v Italijo na nezakonit način pripeljali več državljanov Kitajske in Kurdov iz Turčije. Med preiskavami, ki jih je vodil oddelek za boj proti organiziranemu kriminalu na tožilstvu v Trstu, so policisti ugotovili, da so migranti za pot plačevali med 4000 in 6000 evrov. Najprej so prileteli v Bosno in Hercegovino oziroma Srbijo. Za vstop v ti dve državi namreč niso potrebovali vizuma. Drugi del poti pa so opravili v avtomobilih, ki so jih tihotapci z ljudmi najeli na Bavarskem v Nemčiji, kamor je bila tudi namenjena večina migrantov. Tihotapci so se na Balkan večkrat pripeljali direktno iz Nemčije.

Da bi se izognili kontrolam na meji, so tihotapci uporabljali posebne potne liste, ki jih Turčija ponavadi izdaja pripadnikom oboroženih sil in sodelavcem turške vlade. Posluževali pa so se tudi izvidnice, voznika v avtomobilu, ki je vnaprej preverjal, ali policija na mejnem prehodu izvaja nadzor. Tržaški policisti so zasegli tudi deset avtomobilov. Vozila bo lahko v prihodnje prejela v uporabo sama obmejna policija, ki bo tako še učinkoviteje izvajala nadzor.

Preiskava je imela izrazit mednarodni značaj: s tržaškimi policisti so namreč sodelovali tudi hrvaški kolegi, ki so v Splitu maja lani aretirali tri turške državljane, tihotapce z ljudmi. V preiskavah pa je sodeloval tudi turški policist iz Ankare, izvedenec za trgovino z ljudmi, ter pripadnik nemške policije, ki je trenutno na misiji v Trstu, kjer sodeluje z obmejno policijo.