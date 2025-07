Policisti naj bi pregledali enajst stanovanj v zvezi s tržaškim shodom 25. aprila

Pregledali naj bi 11 stanovanj in prostore v Ulici Bosco, kjer ima med drugimi svoj sedež kolektiv Burjana. Policisti pa naj bi morda iz teh prostorov tudi odnesli prisluškovalne naprave, ki naj bi jih tja namestili v preteklosti. Vest so včeraj objavili člani kolektiva Burjana na družbenem omrežju Instagram. »Šlo je za še en represivni poseg, ki so ga izpeljali v velikem slogu, z velikim številom agentov in z uporabo več sredstev,« so zapisali. Očitana kazniva dejanja naj bi se nanašala na protifašistični shod, ki so se ga člani kolektiva udeležili ob 25. aprilu letos, so še pojasnili na Instagramu.

»Dogodek dokazuje, da se nadaljuje s politično represijo tistih, ki obravnavajo antifašizem kot vrednoto celotne skupnosti,« so zapisali člani Burjane. Policisti so potrdili, da so včeraj zjutraj res potekali pregledi v nekaterih stavbah, kje je do teh pregledov prišlo in ali so včeraj zjutraj pregledali sedež kolektiva v Ulici Bosco, pa niso želeli povedati.