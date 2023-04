Policisti opozarjajo stanovalce pred lažnim obvestilom

Policisti opozarjajo pred lažnim obvestilom za stanovalce, o katerem so bili v zadnjih dneh večkrat obveščeni iz raznih krajev Italije. Neznanci so ga nalepili na vrata ali stene stanovanjskih stavb. Na prednji strani belega lista je natisnjen logotip »Oddelka za javno varnost« (Dipartimento della pubblica sicurezza) pri notranjem ministrstvu. Ta poziva občane, naj se vrnejo na svoje običajne domove in jih svari, naj v smislu (neobstoječega) člena 650 kazenskega zakonika zapustijo stanovanja, kjer morebiti gostujejo. Izvršitev ukaza pa naj bi preverjali policijski organi.

Policija sporoča in pomirja občane, da gre za očiten lažni dokument, ki ga ni izdala nobena javna ustanova in da gre za poskus goljufije. Neznani goljufi namreč želijo povzročati zaskrbljenost zlasti med starejšimi, ki naj bi tako zapustili stanovanja, z namenom, da bi jih lahko okradli, opozarjajo policisti. Na Tržaškem sicer podobnih lažnih obvestil še niso opazili, v pritrdilnem primeru, pa prosijo, kogar bi jih videl, naj o tem obvesti policijo ali karabinjerje.