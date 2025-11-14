Policistom izročil ponarejeno osebno izkaznico

Tržaški policisti so v noči na 30. oktober – vest pa so sporočili danes – ob 4. uri na avtocestnem priključku pri Štivanu aretirali 25-letnega moldavskega državljana. Ustavili so avtomobil z voznikom in dvema potnikoma. Med preverjanjem dokumentov so posumili o osebni izkaznici enega od njih, ki naj bi jo izdale romunske oblasti. Na njej so opazili očitne tiskarske nepravilnosti. Lastnik je policistom izročil tudi romunsko vozniško dovoljenje.

Policisti so po temeljiti preiskavi ugotovili, da moški sploh ni evidentiran kot imetnik romunskih dokumentov in da sta torej osebna izkaznica in vozniško dovoljenje ponarejena, kar so jim potrdile tudi romunske oblasti.

Ugotovili so, da gre za moldavskega državljana in ga aretirali zaradi uporabe in posesti ter izdelave ponarejenih osebnih dokumentov. Prepeljali so ga v tržaški zapor, lažne dokumente pa so zasegli.