»Politično okolje bi moralo prisluhniti znanstvenikom«

Trst je idealno mesto za organizacijo foruma Esof, ker leži na geostrateško pomembni lokaciji. Dogodek bo predstavljal priložnost za spoznanje, da je razdalja med različnimi državami mnogo krajša, kot se zdi v naših glavah, pa tudi priložnost, da poglobimo sodelovanje med različnimi mesti. To je na včerajšnji predstavitvi programa največjega interdisciplinarnega znanstvenega srečanja v Evropi povedal predsednik neprofitne organizacije EuroScience, ki organizira Esof, Michael Matlosz. Raziskovalec, ki se je izobraževal v ZDA, je zadovoljen s pripravami v Trstu. Na včerajšnji uradni predstavitvi je povedal, kako prijetno mesto je Trst, v svojem nastopu se je preizkusil tudi v italijanščini, a hitro presedlal na angleščino. In ob tem dodal, da ima do julija še veliko časa, da izpopolni svoje znanje italijanskega jezika.

Pozdravljeni prof. Matlosz, nam lahko poveste, kaj je glavno poslanstvo organizacije EuroScience?

EuroScience je glas raziskovalcev in drugih profesionalcev, ki se ukvarjajo z znanostjo. V naši organizaciji so znanstveniki, profesorji znanosti, znanstveni novinarji, znanstveni oblikovalci politik, pa tudi posamezniki, ki želijo, da bi bil njihov glas uslišan. Naša organizacija šteje 3000 članov iz vse Evrope. Mi želimo širši javnosti sporočiti, kako znanost deluje in kako lahko znanstveniki poskrbijo za prenos znanosti v prakso.

Kaj je v današnjih časih največji izziv za znanstvenike?

Danes za nas največjo težavo predstavlja naraščajoča kompleksnost pravil. Delati moramo na tem, da bi znanstveniki pri svojem delu imeli čim manj birokratskih ovir, da bi raziskovalno delo potekalo v čim bolj svobodnem in spodbudnem okolju. Kot drugo točko pa bi rad izpostavil pomen političnega okolja. To bi namreč znanstvenikom moralo prisluhniti, le s skupnimi močmi bi lahko premagali ovire za raziskovanje.