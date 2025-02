Polovica mladih novice išče na družbenih omrežjih

Vsak tretji mladi uporabnik spletnih strani se z všečkom odzove na lažno novico, čeprav kar 70 odstotkov trdi, da takoj prepozna, če je vsebina resnična ali ne. Med mladimi, ki delijo lažne novice na spletu, je 61 odstotkov deklet, večina jih živi v južni Italiji. Za polovico mladih so družbena omrežja vir novic. Ena tretjina staršev pa se nikoli ne zanima za vsebine, ki jih otroci spremljajo na spletu.

Zaskrbljujoči podatki so rezultat raziskave, ki so jo včeraj predstavili na prvem dnevu festivala nenasilne komunikacije Parole O_Stili v Trstu, ki ga s podnaslovom Besede oblikujejo prihodnost med drugim posvečajo medgeneracijskemu dialogu in odnosu mladih do novih tehnologij in spletne komunikacije.

Nove generacije so na družbenih omrežjih redno izpostavljene lažnim novicam in izkrivljenim dejstvom. Za raziskavo, ki so jo opravili družba Ipsos, opazovalnica Osservatorio Giovani inštituta Toniolo in združenje Parole O_Stili s podporo fundacije Cariplo, so v pretres vzeli 4800 dijakinj in dijakov prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šol, da bi ugotovili, s kakšnim pristopom obiščejo spletne kanale in v kolikšni meri starši vplivajo na njihove izbire. Tretjina staršev in skrbnikov se nikoli ne zanima za spletne interese otrok, le ena tretjina uporablja starševski nadzor (parental control), izhaja iz raziskave.