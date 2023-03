Polovico nadzornih kamer poškodovalo neurje

V repentabrski občini preglavic ne ustvarjajo le zdravniki, saj so od jeseni ostali brez polovice enajstih nadzornih kamer, ki so jih namestili maja lani in so razpršene po širšem občinskem ozemlju. Poškodovale so se med septembrskim močnejšim neurjem, od tedaj ne delujejo več.

Županja je priznala, da pravzaprav težko shajajo s stroški vzdrževanja. Njihovo popravljanje in servisiranje na leto znaša približno 10.000 evrov, kar je za majhno občino velik zalogaj. Kosmina je že potrkala na vrata deželne vlade Furlanije - Julijske krajine, če bi jim lahko pomagala kriti strošek. Zaželenega odgovora ni še dobila, namerava pa vztrajati, saj se s podobnimi težavami spopadajo tudi v drugih manjših občinah.

Nadzorne kamere poleg tega domačinom zagotavljajo mirnejše noči. Januarja je krajevno skupnost pretresel oboroženi rop v sosednjem Repniču, ni pa šlo za prvi tovrsten dogodek, je povedala županja.