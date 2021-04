Pomlad nagaja sadjarjem

Nizke temperature, ki so za to obdobje neobičajne, imajo lahko hude posledice v kmetijstvu. Aprilsko cvetenje in brstenje sadnih dreves predstavljata na primer občutljivo fazo, ki določa, ali bo letina dobra.

Torkovo hitro poslabšanje vremena je bilo za rastlinje in cvetoča drevesa ponekod na tržaškem Krasu morda usodno, ob morju pa je bilo neurje le hladen oklepaj v letošnji pomladi. Poljedelci in vinogradniki so včeraj dopoldne obiskali polja in vinograde. »Na prvi pogled lahko trdim, da na Piščancih večjih posledic zaradi vremena na trtah ne bo,« si je oddahnil Andrej Ferfoglia.

Tudi na kmetiji Debelis, kjer se v glavnem posvečajo gojenju povrtnine, ni bilo posledic zaradi pozebe. »Samo krompir, ki je pravkar pokukal, je na površju zmrznil. Z novimi poganjki bo letina vseeno dobra,« je napovedal Pavel Debelis, ki ima svojo zemljo in zelenjavo na Kolonkovcu.

Torkovo neurje pa je hudo udarilo na Krasu, kjer je slika nekoliko drugačna. Temperature so namreč že več dni prenizke. »Trte še niso pognale in mraz ne bo vplival na letino,« je povedal Damijan Milič, lastnik kmetije Milič v Repnu, »posledice na sadna drevesa pa bodo vidne čez mesec dni. Najbolj nas skrbijo mrzle noči. Nismo pričakovali tako nagajive pomladi.«