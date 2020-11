Pomoč brezdomcem v času virusa in mraza

Spomladi je nov koronavirus povsem spremenil sistem pomoči brezdomcem. V najhladnejših mesecih se v Trstu obeta še dodatna novost, ki bo nadgradila že obstoječo službo. Tržaški občinski odbornik za socialno politiko Carlo Grilli je občinski komisiji za socialna vprašanja med spletnim zasedanjem včeraj napovedal, da naj bi na mestne ulice kmalu stopile posebne ekipe, ki bodo skušale prestreči najbolj ranljive skupine in jih potem napotile do pristojnih ustanov in sprejemnih centrov. Postopek dogovarjanja se vsekakor ni še sklenil.

Pandemija je občino pred meseci postavila pred nelahek izziv, da istočasno zaščiti tako zdravje brezdomcev kot širše skupnosti, je spomnil Grilli. Medtem ko so prej zatočišča in druga središča nudila pomoč le podnevi ali ponoči, so od maja storitve med sabo bolje povezane. Nihče ne bo ostal sam – je poudaril odbornik – vsi pa morajo pristati na hitro testiranje oziroma bris in nuditi vse ustrezne podatke, da se jih identificira.

Nekateri svetniki leve sredine oziroma opozicije pa so prepričani, da bi bilo potrebno poskrbeti tudi za nizkopražne programe. Maja je svoja vrata zaprl t.i. help center na tržaški železniški postaji, kamor so brezdomci hodili spraševati za prenočitev. Begunci, pa tudi drugi posamezniki, ki ne nameravajo ostati v Trstu nočejo namreč tu preživeti karantene ali opraviti identifikacijskega postopka na kvesturi. Tem posameznikom bi bilo torej treba po njihovem mnenju omogočiti, da lahko vseeno za noč ali dve dobijo vsaj osnovno pomoč.