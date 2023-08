Pomoč zbirajo v Nabrežini, Boljuncu in Repnu

»Najbolj v Sloveniji primanjkuje lopat, krampov, orodja, gumijastih škornjev za bredenje po vodi ter čistil vseh vrst,« so med včerajšnjim obiskom sedeža dolinske civilne zaščite in Prostovoljnega gasilskega društva Breg poudarili prostovoljci, ki tam zbirajo humanitarno pomoč za poplavljence v Sloveniji. Pakete pomoči bodo zbirali danes in jutri na svojem sedežu v Boljuncu od 19. do 21. ure, v naslednjih dneh pa bodo nabrano dostavili v enega od zbirnih centrov v Sloveniji. Z nabirko bodo po vsej verjetnosti nadaljevali še naslednji teden, o vseh novostih bodo občane obveščali na svojem Facebook profilu.

Za vso prejeto pomoč se zahvaljujejo tudi na Občini Repentabor, kjer bodo pakete pomoči zbirali le še danes med 16. in 18. uro. Jutri pa se bosta tovornjak in terensko vozilo občinske civilne zaščite odpravila v Ljubljano, kjer bosta škatle s pomočjo predala slovenskemu Rdečemu križu. »Zahvala naj gre občanom in prijateljem občine, ki so prispevali pomoč za poplavljence. Predvsem pa ekipi občinske civilne zaščite, ki ni oklevala, takoj stopila v akcijo in sprožila nabirko,« je povedala repentabrska županja Tanja Kosmina in izpostavila hvalevredno gesto openskih policistov. Davi je namreč županjo poklical načelnik policijske postaje z Opčin in ji izrazil željo, da bi k akciji nabiranja pomoči pristopila tudi policija. Policisti bodo zvečer na občino dostavili pošiljko.

Le še jutri od 9. do 13. ure pa bodo pomoč zbirali na Občini Devin-Nabrežina. Zbirajo ustekleničeno vodo, pakirano nepokvarljivo hrano, čistila, plenice in higienske pripomočke, metle, krpe, rokavice in hrano za živali. Pomoč bo tamkajšnja civilna zaščita v Slovenijo dostavila v soboto. Jutri bo nabirko prostovoljnih prispevkov sklenil tudi Barkovljanski mladinski krožek, ki sredstva za poplavljence nabira v barih Igor v Nabrežini, Katja na Proseku ter Tabor na Opčinah. V Trstu pa lahko prispevek oddate v tržaškem knjižnem središču ter v Narodni in študijski knjižnici, v Ulici sv. Frančiška in na oddelku za mlade bralce Narodnemu domu.