Pomorska povezava med Trstom in Miljami lani z rekordnimi številkami

Pomorske povezave, ki povezujejo Trst z okoliškimi naselji, so vedno bolj priljubljene. Lokalni prevoznik Trieste trasporti je ravno objavil nadvse pozitivne podatke za edino pomorsko linijo, ki obratuje celo leto, tisto med Trstom in Miljami. Tam plujejo ladje tržaškega podjetja Delfino verde.

Lani je bilo potnikov med Trstom in istrskim mestecem skupno rekordnih 183.361. To predstavlja 18-odstotno rast v primerjavi z letom 2024. Največ potnikov je bilo julija (22.291 potnikov, 31 % več kot leta 2024) in avgusta (24.644, 23 % več kot predlani). Največji porast potnikov pa so zabeležili septembra in marca, v obeh primerih je število v primerjavi z letom 2024 naraslo za 43 odstotkov. Na pustni vikend je ladja na krovu sprejela 2400 potnikov, ob prvem maju jih je bilo 5000, v tednu 15. avgusta 7000, med koncem tedna regate Barcolana se je na Delfino verde vkrcalo 5500 potnikov.