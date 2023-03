Pomožni redarji pred katinarsko šolo?

O večji cestno-prometni varnosti pred katinarsko podružnico nižje srednje šole Sv. Cirila in Metoda se bo govorilo na eni od prihodnjih sej mestnega sveta. Kdaj, še ni znano, so pa svetniški predlog mestnih svetnic Valentine Repini (DS) in Giulie Massolino (Zdaj Trst) o postavitvi pomožnih redarjev pred šolo uvrstili v seznam dokumentov, ki bodo prišli na dnevni red ene od občinskih sej.

V petek zjutraj se je o (ne)varnosti cestnega odseka pred šolo govorilo na sestanku občinske komisije za urbanizem in okolje, ki se ga je udeležila tudi ravnateljica večstopenjske šole Vladimir Bartol Carolina Visentin. Ta se je vključila v razpravo in postregla s konkretnimi informacijami, ki govorijo v prid tezi, da je treba čim prej ukrepati in najti ustrezno rešitev.

O potrebi po zavarovanju tega odseka se je začelo intenzivneje govoriti po zadnji prometni nesreči, ki se je pred omenjeno slovensko šolo pripetila konec januarja. Poškodovano dijakinjo so takrat morali odpeljati v bolnišnico.

V svetniški pobudi sta svetnici spomnili, da so krajani že večkrat opozorili na problematiko, ki zadeva prometni kaos na Katinari. Odbor krajanov je v preteklosti že zahteval, da bi si območje prišel ogledat župan Dipiazza.

Prav zato, ker je treba ukrepati takoj, sta pobudnici svetniške pobude zahtevali,da bi v tem prehodnem obdobju, dokler ne bodo poskrbeli za ustrezno prometno signalizacijo, pred šolo postavili pomožne redarje, ki bi na prehodu za pešce ustavljali avtomobile.

Ob koncu seje se je oglasil tudi odbornik za varnost Maurizio De Blasio, ki je povedal, da se zaveda problema in da se bo zavzel, da bi čim prej odpravili kritične točke in pot v šolo naredili varno za vse šolarje. Svetniški pobudi odgovorni sicer niso priznali nujnosti, kar pomeni, da se o njej še ne bo v kratkem razpravljalo in da bo kar nekaj časa na čakalnem seznamu.