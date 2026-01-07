Ponekod na Kraški planoti danes beležijo ledeni dan, noč bo mrzla

Ponekod na Kraški planoti danes beležijo ledeni dan, kar pomeni, da niti najvišje dnevne temperature se ne bodo povzpele nad ledišče. Najhladneje je trenutnomed drugim v Bazovici in na Opčinah. V Bazovici je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa danes ob 11. uri namerila najvišjo dnevno temperaturo -0,3 stopinje Celzija, ob 14. uri pa že -0,8 stopinje Celzija. Na Opčinah pa je meteorološka postaja Borariuma, izpostave tržaškega Muzeja burje, na strehi pred nedavnim obnovljenega poslopja, ki je v Narodni ulici nadomestilo vojašnico finančne policije, ob 11.05 namerila najvišjo dnevno temperaturo -0,7 stopinje Celzija, ob 15. uri pa -0,8 stopinje Celzija. V Bazovici je bila najnižja današnja temperatura -2,1 stopinje Celzija, na Opčinah pa -1,8 stopinje Celzija. Drugod na Kraški planoti in v Trstu so temperature trenutno rahlo nad lediščem.

Gre za prvi ledeni dan po vsaj dobrem letu, saj ga lani na Kraški planoti ni bilo. Pred nekaj desetletji so bili na Tržaškem ledeni dnevi občutno pogostejši, na Kraški planoti so jih denimo namerili kako deseterico v letu, v Trstu pa vsaj kake tri.

Ozračje se trenutno še občutno ohlaja, ker prehodno priteka še hladnejši zrak. Poleg tega bo burja oslabela in ponekod ponehala in se bo nebo občutneje razjasnilo. Danes ponoči se bo zato živosrebrni stolpec občutno spuščal. Na Kraški planoti bodo danes ponoči in jutri zjutraj namerili temperature pod -5 stopinj Celzija, ponekod v bolj zatišnih predelih lahko tudi občutno. Do okrog ledišča se bo temperatura spustila tudi ob morju. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 4 stopinje Celzija.