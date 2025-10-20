VREME
Ponedeljek, 20 oktober 2025
Ponekod že diši po decembrskih praznikih

Praznične lučke so danes postavljali v Boljuncu na glavnem vaškem trgu

Boljunec |
20. okt. 2025 | 12:49
    Ponekod že diši po decembrskih praznikih
Bliža se šele 1. november, in niti ne tako kmalu, saj do dneva spomina na mrtve manjka dobrih deset dni, ko pa ponekod že diši po decembrskih praznikih. V nekaterih trgovinah oz. nakupovalnih središčih so denimo obiskovalcem že na voljo božični artikli in pisani okraski, ponekod pa tudi že postavljajo praznične lučke, ki jih bodo sicer povečini prižgali šele v decembru. V objektiv smo ujeli postavljanje lučk na osrednjem vaškem trgu v Boljuncu. Podjetja, ki postavljajo lučke, navadno začenjajo z delom najprej v predmestjih, včasih tudi več tednov pred prazniki, in ga nato nadaljujejo drugod.

