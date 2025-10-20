Bliža se šele 1. november, in niti ne tako kmalu, saj do dneva spomina na mrtve manjka dobrih deset dni, ko pa ponekod že diši po decembrskih praznikih. V nekaterih trgovinah oz. nakupovalnih središčih so denimo obiskovalcem že na voljo božični artikli in pisani okraski, ponekod pa tudi že postavljajo praznične lučke, ki jih bodo sicer povečini prižgali šele v decembru. V objektiv smo ujeli postavljanje lučk na osrednjem vaškem trgu v Boljuncu. Podjetja, ki postavljajo lučke, navadno začenjajo z delom najprej v predmestjih, včasih tudi več tednov pred prazniki, in ga nato nadaljujejo drugod.