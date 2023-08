Ponoči kradel, čez dan nadlegoval mimoidoče

Patrulja lokalnih policistov, ki je nadzorovala mestne ulice, je pretekli teden po pozivu več občanov posredovala v Ulici Torri, kjer je moški, ki se je sprehajal brez majice, nadlegoval mimoidoče in ljudi, ki so sedeli za mizicami tamkajšnjih barov. Ker je bil močno vznemirjen in se je nasilno vedel, so ga ustavili in prijeli ter pospremili na poveljstvo v Ulici Revoltella. Ugotovili so, da gre za 45-letnega madžarskega državljana S.G.. Tudi v uradih se ni umiril in se je nadaljevalo njegovo nasilno obnašanje. Lokalnim policistom ni nudil zahtevanih osebnih podatkov, zato so sprožili postopek fotografskega identificiranja.

Lokalni policisti so opazili, da je imel moški pri sebi ključe dragocenega avtomobila, posesti katerih ni znal opravičiti. Po pogovoru s predstavniki avtosalona so uspeli ugotoviti številko registrske tablice, nato so odkrili še podatke lastnice in so jo poklicali. Povedala jim je, da so bili v minuli noči na njenem domu tatovi, ki so ukradli denar, uro in obleke, med drugim tudi avtomobilske ključe. Tatu sta lastnika stanovanja opazila, uspel pa je zbežati in so se za njim izgubile sledi.

Preiskovalci so pregledali posnetke nadzornih kamer in ugotovili, da je bil storilec tatvine ravno S.G., zato so ga aretirali in prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti. Osumljen je tatvine, upiranja uradni osebi in nudenja lažnih osebnih informacij. Našli so tudi plen in ga vrnili lastnici.