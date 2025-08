Ponoči taval pod Obalno cesto

39-letni argentinski državljan se je v noči na ponedeljek izgubil na območju pod Obalno cesto. Gorski reševalci službe CNSAS so ga reševali med 3.10 in 5.20, so danes sporočili in pristavili, da je bil v opaznem spremenjenem psihofizičnem stanju. Moški je poklical številko 112 za klice v sili in dejal, da se je mudil na plaži pri Botanjku in da potem ni znal več najti steze, ki se vzpenja do Obalne ceste.

Reševalna služba Sores je na kraj priklicala še policiste in gasilce. Gorski reševalci ga niso uspeli locirati prek mobilnega telefona, ker je bil mobilni signal slab. Moški se je poleg tega kljub navodilom, naj ostane na mestu, neprestano premikal. Na koncu so ga našli pri Hotelu Europa in ga predali policiji.