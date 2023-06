Ponoči je prišlo v Trstu do prometne nesreče, in sicer med ulicama Rossetti in Ginnastica. Iz še nepojasnjenih razlogov sta trčila dva avtomobila. Ena oseba se je pri tem poškodovala, zato so jo reševalci odpeljali v katinarsko bolnišnico, sicer brez hudih poškodb. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci.

Sinoči pa je prišlo do nesreče tudi na Opčinah. Kolesar je namreč pri krožišču padel in se poškodoval. Rešilec ga je prepeljal v katinarsko bolnišnico z rumeno triažno kodo.