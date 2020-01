Ponudba za oskrbo le desetih azilantov

Na tržaški prefekturi so danes odprli ovojnico z edino ponudbo, prispelo v okviru razpisa za upravljanje s sistemom razpršenega sprejemanja prosilcev za azil na Tržaškem na podlagi novih določil italijanskega notranjega ministrstva. Poslala jo je socialna zadruga Desy iz kraja Castel San Giorgio pri Salernu, ki pa je pripravljena skrbeti le za največ deset oseb, medtem ko je bilo ponujenih mest v razpisu 700. Ponudba torej ne zadostuje povpraševanju, na prefekturi pa jo bodo vsekakor ocenili. Za preostalih 690 mest bosta še naprej skrbela Italijanski solidarnostni konzorcij ICS in tržaška škofijska Karitas na podlagi določil prejšnjega razpisa, v nadaljevanju pa bo prefektura verjetno objavila nov razpis.

Predsednik ICS Gianfranco Schiavone je dogajanje komentiral z besedami, da dejstvo, da se je na razpis prijavil le en subjekt in to s smešno ponudbo, potrjuje, da je pod novimi pogoji, ki jih je notranje ministrstvo izdalo v času, ko ga je vodil Matteo Salvini, nemogoče nuditi tudi minimalne storitve. Nova določila med drugim predvidevajo znižanje finančne dotacije za posamezno osebo od 35 na 21,5 evra, dalje bi bil po Schiavonejevih besedah na voljo en operater za 50 oseb, medtem ko je zdaj na voljo eden za 15 oseb. To pomeni, da bi omenjeni operater lahko posvetil vsakemu oskrbovancu - pa naj gre za osebo v stiski, bolnika, otroka ali samsko žensko - le deset minut na dan. Še slabše bi šlo v primeru delovanja jezikovnih posrednikov: le-ti bi lahko dnevno vsaki osebi posvetili le minuto in sedem sekund, pod takimi pogoji pa se sprejemanje spremeni v farso, pravi Schiavone. Po njegovih besedah je tako razpis nezakonit, zato je ICS pred časom vložil pritožbi na deželni upravni sodišči Lacija in Furlanije - Julijske krajine.