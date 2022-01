Porast števila ovadb zaradi nesreč pri delu

Opozoril pa je tudi, da je poskočilo samo število civilnih postopkov za zaščito mladoletnikov, od prejšnjih 1425 (2019-2020) so jih med sodnim letom 2020-2021 obravnavali 1726, tovrsten trend pa se bo še nadaljeval. Največji porast – tako še Grohmann – so zabeležili pri kompleksnejših postopkih, ki so jih sprožili, potem ko so socialne službe ali varnostni organi opozorili na primere hude stiske ali nelagodja. Gre za primere, ki zahtevajo hitre ukrepe in kompleksnejšo preiskovalno dejavnost. Družbena stiska je v Trstu skratka vse otipljivejša. Generalni tožilec pa razloge pripisuje tudi dejstvu, da šola nima več nekdanje dragocene vloge. Ta je dolgo časa nadzorovala in nato javila, če so se mladi znašli v hujši stiski. Družine so se zato marsikdaj znašle brez ustrezne socialne pomoči, je še navedel. Sploh pa so mlajše generacije hujše prizadeli strožji protikoronski ukrepi. Za daljše obdobje jim je zmanjkala dimenzija, v kateri razvijati spretnost in občutek za socialne odnose, je še pojasnil Grohmann. Vse več mladih posameznikov torej ne zna konstruktivno reševati konfliktov.

