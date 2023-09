Posadka poskrbela za dober izkupiček v barih in trgovinah

Jutri bo največja vojaška ladja na svetu, poimenovana po 38. predsedniku ZDA Geraldu R. Fordu, zapustila Tržaški zaliv, z njo pa tudi mornarji in drugi člani posadke, ki so te dni dobesedno preplavili Trst. Napise dobrodošlice na trgovinah in gostinskih obratih so sprejeli dobesedno. V mestu se počutijo, kot da bi bili doma, je povedal 22-letni Jack, ki smo ga včeraj dopoldne prestregli med nakupovanjem.

Da je izkupiček od prihoda ameriške posadke dober, so potrdili tako trgovci kot gostinci v centru mesta. Velika večina mornarjev se sprehaja po strogem mestnem centru, sem pa tja pa koga zanese tudi v mestni okoliš. Mladeniči - skoraj vsi so zelo mladi - se sprehajajo v civilnih oblačilih; v majicah, kavbojkah in športnih copatah. Tržaška postojanka je namreč za njih dopust.

Športne copate da, ribe ne

Glede na vrečke, ki jih nosijo v rokah, lahko rečemo, da kupujejo reči, ki jih dobro poznajo. Pred trgovino ameriškega prodajalca športnih oblačil in obutve Foot Locker je bilo te dni videti vrsto. V trgovini so povedali, da Američani kupujejo zlasti športne copate in nogavice, njihove želje pa so podobne željam domače mladine, saj je moda postala zelo globalna in uniformirana.

Obilo dela imajo tudi trgovine z elektronskimi cigaretami. Na naše vprašanje, zakaj si zaloge kupujejo v Trstu, je prodajalka odgovorila, da točnega odgovora nima, meni pa, da so na kopnem cigarete cenejše kot na krovu letalonosilke.

Na prihod mornarjev so se odlično pripravili gostinci. Ti so nabavili dodatne količine hrane in blaga. Kot so povedali v gostilni na Ponterošu, vojaki niso izbirčni, naročajo meso s krompirjem, tisti, ki bi radi jedli kaj italijanskega, pa si več od tortelinov, skoraj v vseh lokalih sprašujejo po smetanovi omaki, ne privoščijo. Na vprašanje, če koga zanimajo morske specialitete, so v gostilnah odgovorili, da ne preveč. Sem pa tja se kdo najde, da si zaželi ribo v peči, a takšne želje imajo zlasti tisti mornarji, ki so v ženski družbi. Med gosti je namreč tudi lepo število deklet. Velik del teh dela v trgovinah ali drugih obratih na letalonosilki.