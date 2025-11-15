Postavljajo temelje za bolj zelen in krožen gradbeni sektor

Projekt Interreg ReBuilt se bo po treh letih dela kmalu zaključil, v četrtek in včeraj so projektni partnerji na Opčinah zasedali na predzadnji skupščini projekta. Udeleženci si nadejajo, da bi postavili temelje za bolj zelen in krožen gradbeni sektor, za opensko podjetje Infordata je to nadgradnja preteklih izkušenj v sektorju plastičnih vlaken.

Vodilni partner projekta je Zavod za gradbeništvo Slovenije, projektni konzorcij pa združuje raziskovalne ustanove in podjetja iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Slovaške, Češke, Madžarske, Hrvaške ter Italije. Med temi je za digitalno plat soodgovorna prav openska Infordata. Konzorcij, ki ga sestavlja štirinajst partnerjev, bo skupno izpeljal četverico pilotnih projektov.

Marko Petelin iz podjetja Infordata je poudaril, da predstavlja projekt ReBuilt za Infordato nadgradnjo preteklih izkušenj v svetu recikliranja oziroma krožnega gospodarstva. V sklopu projekta razvijajo spletno platformo, v katero je vključen digitalni potni list materialov. »Potni list bo postal obvezen v Evropski uniji,« je poudaril Petelin in spomnil na evropsko uredbo o trajnostnih izdelkih (v izvirniku Ecodesign). Digitalni potni list bo - tudi v gradbeništvu - omogočal popolno spremljanje izvora, razvoja in uporabe materialov. Potem pa bo možno recikliranje oziroma nova uporaba materiala.