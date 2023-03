Poštno ime bodo reševali na avdiciji

»Za nas bo v redu tako.« To je bil zadnji odgovor s strani družb Poste Italiane na prošnjo glede pojasnil v zvezi z imenom poštnega urada v Dolini. Da bi bolje razumeli, katera so pravila glede poimenovanja, smo namreč družbo ponovno zaprosili za odgovor, ali torej ne drži, kot opozarja društvo Vodnik, da prevzame urad ime po kraju, v katerem se nahaja (Dolina), in ne po občini (Dolina - San Dorligo della valle)? Pa tudi glede žigov - če so v dvojezičnih občinah tudi slednji dvojezični in če nosijo ime občine ali urada. Odgovora pa, kot kaže, ne bomo prejeli.

Kako nameravata ukrepati krovni organizaciji, ki jima je dolinsko društvo naslovilo pismo s prošnjo po pomoči? Predsednica Slovenske kulturno gospodarske zveze Ksenija Dobrila je že predlagala, da bi to vprašanje obravnavali v paritetnem odboru. »Glede na to, da imamo stik z novim direktorjem poštne uprave, se mi je zdelo normalno, da ga najprej povabimo na avdicijo in vzamemo v roke uredbo, ki jo je leta 2013 podpisala Debora Serracchiani, ter razumemo, kaj se dogaja.«

»Glede na to, da smo Prešernovo proslavo priredili v glavni poštni palači, se je odprla pot boljših odnosov, na katerih gre v prihodnje delati,« je za Svet slovenskih organizacij povedal Julijan Čavdek in dodal, da je treba delati celostno, se pravi tako, da se uveljavi pravico do dvojezičnosti v vseh 32 občinah, ki sodijo v območje, kjer se izvaja zaščitni zakon.

