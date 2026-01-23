Posvečata se vsakemu dijaku posebej, v družinah pa se počutita kot doma

Na tržaškem liceju Franceta Prešerna so tudi letos pristopili k mednarodnemu izobraževalnemu projektu MISTI Global Teaching Labs, s katerim so v svojo sredo privabili dve študentki iz Združenih držav Amerike, ki se že ves januar preizkušata v vlogi profesoric. Mollie Edmondson in Josephine Wang sta zdaj že del šolskega vsakdana. Med tržaškimi Slovenci jim je zelo prijetno, cenijo kulturno raznolikost mesta in sta se zlahka prilagodili italijanskemu šolskemu sistemu. Navdušuje ju zlasti nizko število dijakinj in dijakov v vsakem razredu, saj se lahko tako posvečata vsakemu posebej, po pouku pa se v družinah dijakov počutita kot doma.

»Projekt predvideva poučevanje znanstvenih predmetov v angleškem jeziku in angleščine,« je povedala koordinatorka projekta in profesorica Elena Braini, »študentki sta navdušeni nad izkušnjo, prav tako dijakinje in dijaki ter profesorji, ki z njimi sodelujejo.« Tovrstno poučevanje temelji na sodelovanju med študenti univerze MIT Massachusetts Institute of Technology iz Bostona (točneje iz Cambridgea) v ZDA in razrednimi profesorji drugostopenjskih srednjih šol oz. višjih šol, ki se nahajajo v raznih evropskih držav državah, v Italiji sodeluje približno 80 višjih šol, in drugje po svetu. Josephine je tako pred dvema letoma podobno izkušnjo doživela v Kazahstanu, Mollie pa v Nemčiji.

Licej Franceta Prešerna je v okviru programa MISTI MIT že gostil deset študentov in študentk iz znamenite ameriške univerze in še namerava sodelovati.