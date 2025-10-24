Pot miru tudi na Grmadi

Pot miru se širi na Grmado. Občini Devin - Nabrežina in Komen v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom, Fundacijo Poti miru v Posočju in Deželo FJK sta sklenili sodelovanje in v okviru programa Interreg ITA-SLO Walk of Peace+ ustvarili čezmejni muzej na prostem na območju griča Grmada oziroma nov del opremljene Poti miru.

Zazrti v prihodnost

Muzej na prostem želi s čezmejno potjo ponuditi obiskovalcem skok v preteklost s pogledom v prihodnost, odkrivanje ostankov kraškega grebena, ki je veljal za enega izmed glavnih avstro-ogrskih obrambnih položajev, skozi katerega se italijanska vojska ni prebila. Projekt so včeraj predstavili v turističnem informacijskem centru v Sesljanu.

Na obeh straneh meje je nastala pot z oznako, ki se poveže na že obstoječe poti. Nov zemljevid združuje območje, ki ga je nekoč ločevala državna meja med Slovenijo in Italijo. Dostop do poti je možen na več mestih, iz Medjevasi, Cerovelj in Brestovice. Doseči je mogoče glavne znamenitosti, ki so še danes vidne, kot so linija strelskih jarkov, Dolina princa, Kohišče, položaj opazovalnice Marine Batterie III., jami Karl in Zita ter druge. Na italijanski strani se razteza za devet kilometrov, na slovenski pa za skoraj trinajst.