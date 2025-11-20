»Potencialni kupci silosa se umaknejo zaradi astronomskih stroškov obnove«

Odprtja začasnega parkirišča za silosom se je včeraj udeležil tudi predsednik družbe Coop Allenza 3.0 Livio Trombone. Izkoristili smo priložnost za nekaj vprašanj glede propadlih pogajanj o nakupu silosa. Predsednik je potrdil, da obžaluje, da družba Schwarzer Felsen Immobilien svojega interesa ni pripeljala do konca in da ni spoštovala pogodbenih določil.

Več kot leto in pol ste se pogajali z avstrijskim investitorjem. A na koncu je bil ves trud zaman. Kako to komentirate?

Res je, da smo izgubili leto in pol, prvotni datumi za overitev pogodbe so bili večkrat prestavljeni, na koncu nam je predstavnik avstrijske nepremičninske družbe rekel, da potrebujejo zagotovila, ki mu jih mi nismo mogli dati. Družba je z nami podpisala preliminarno pogodbo, ki je nato sploh ni upoštevala.

Se je še kdo zanimal za nakup silosa?

V preteklih letih je silos pozornost pritegnil več potencialnih investitorjev, vendar nihče ni svojega interesa uresničil.

Po vašem mnenju zakaj?

Najbrž zato, ker prenova celotnega območja zahteva velik finančni zalogaj. Ponudniki izrazijo zanimanje, opravijo prve oglede ali priložijo nezavezujoče predloge, nato pa se umaknejo zaradi astronomskih stroškov obnove. Po grobih ocenah bi ta lahko stala vsaj 150 milijonov.

Ste morda kdaj vzeli v poštev možnost, da bi v prenovo silosa investirala vaša družba?

Začeli smo se spraševati, če bi bilo morda tudi to smiselno. Nikoli ne reči nikoli. Te možnosti ne izključujemo.

Zemljišče ste ponovno spremenili v začasno parkirišče. Bi lahko to začasno parkirišče nekoč postalo stalno?

Naš partner je Confcommercio. Če mi zemljišča ne bomo uporabili za kaj drugega, ni izključeno, da bi nadaljevali sodelovanje s stanovsko organizacijo. Če se bo uresničil ta scenarij, bomo naredili vse, da od občine pridobimo vsa potrebna dovoljenja. V tem trenutku pa na to parkirišče glejte kot na dar, ki ga želimo v tem prazničnem obdobju dati Tržačanom.