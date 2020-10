Potniški vlak bo znova povezal Dunaj in Trst

Če bo šlo vse po načrtih, bomo sredi decembra (ponovno) dobili mednarodno železniško potniško povezavo med Trstom in Dunajem. Avstrijski vlak naj bi enkrat na dan vozil na relaciji Trst - Ljubljana - Gradec - Dunaj, novica pa bo dokončno potrjena konec meseca. Pri Slovenskih železnicah so nam dejali, da imajo konec oktobra sestanek z OBB (avstrijske železnice), sami pa sicer podpirajo vse dodatne medkrajevne povezave.

Ljubljana in Dunaj sta železniško že povezana, zdaj pa bi bilo treba to relacijo podaljšati do Trsta. Roberto Castelnova, ki v Italiji zastopa OBB, nam je po telefonu potrdil, da so zelo dobre možnosti, da bi okoli 15. decembra po dolgem času iz Trsta na Dunaj spet odpeljal potniški vlak. Na tem projektu aktivno delajo že dobrih šest mesecev, o uporabi italijanske železniške proge pa so se že dogovorili z RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

»Vodstvo Italijanskih železnic nam je zagotovilo, da lahko progo na relaciji Trst - Opčine uporabljamo, če se naš vozni red ne križa z drugimi vlaki. Italijanski del proge bi mi zasedli za 32 min. Toliko namreč vlak potrebuje do meje s Slovenijo,« je povedal predstavnik avstrijskih železnic Castelnova, ki je ob tem še dodal, da je vlak avstrijski, vagone pa izdeluje avstrijsko podjetje Siemens.