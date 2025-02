Potovanje spomina so slovenski dijaki začeli v Rižarni

Danes popoldne se je z obiskom Rižarne za petdeseterico dijakinj in dijakov tržaških in goriških višjih srednjih šol začelo potovanje Memobus. V sklopu projekta bodo spoznali grozote nacifašizma, s posebnim poudarkom na holokavstu. Pred njihovim odhodom na Poljsko smo skupino prestregli na prvi postojanki potovanja, v tržaški Rižarni.

Projekt Memobus spada v širši projekt, ki ga organizira društvo 47-04 v sodelovanju z Občino Devin - Nabrežina. Potovanja, ki se je včeraj začelo z obiskom Rižarne, se je udeležilo 53 dijakinj in dijakov tržaških licejev Prešeren in Slomšek, zavoda Stefan ter obeh goriških višješolskih središč. Nekatere dejavnosti projekta so se dogajale tudi na nižji srednji šoli Iga Grudna v Nabrežini. Letošnja izvedba Memobusa - s finančno podporo Dežele FJK - je že druga s posebnim programom za slovenske šole, s prirejenimi pripravljalnimi predavanji in drugimi dejavnostmi v slovenskem jeziku.

Dijak Aleksander Prodan, ki obiskuje tržaški licej Slomšek, je razložil, da so imeli pred odhodom na Poljsko tri predavanja zgodovinarja Štefana Čoka. Ta jim je podrobneje predstavil drugo svetovno vojno in holokavst. Na celotno zgodbo je Prodan že bil dokaj navezan, saj mu je dedek od malega pripovedoval osebne zgodbe o odraščanju med drugo svetovno vojno. »Ta potovanja so zelo pomembna, saj vse to ne sme iti v pozabo,« je še dejal. »Grda in kruta dejanja ostanejo v ljudeh, ki so preživeli.«

Pobudnik spominskega potovanja Štefan Čok je razložil, da prireja društvo 47-04 tovrstne projekte za šole že vrsto let. »Ta potovanja do Krakova in Auschwitza prirejamo, ker smo prepričani, da je odkrivanje temnih plati naše polpretekle zgodovine pomembno. Premisliti moramo tudi o svetu, v katerem živimo danes,« je dejal. Obisk uničevalnih taborišč, je pristavil, postavlja sicer več novih vprašanj kot odgovorov. Vzbudi pa razmislek o tem, kako je prišlo do holokavsta.

»To je smisel tega potovanja,« je dejal zgodovinar. Slovenska skupina, ki je proti Poljski krenila sinoči in naj bi prispela v Krakov danes ob zori, se udeležuje prvega letošnjega potovanja spomina, sledila bodo še tri namenjena italijanskim šolam. V soboto, ko se bodo vračali slovenski dijaki, bo krenil avtobus z dijaki tržaških licejev Galilei in Oberdan ter tehniškega središča v Gradišču.

Slovenska potovanja Memobusa, je večkrat poudaril Čok, omogoča prvenstveno institucionalno partnerstvo z Občino Devin - Nabrežina. Zato je dijake na dvorišču Rižarne nagovoril tudi njen župan Igor Gabrovec, ki je mlade pozval, naj od obiskov krajev grozot odnesejo čim več.

Petdeseterica dijakov, ki naj bi na Poljsko prispela jutri ob zori. V Krakovu in okolici jih čaka vsekakor pester program. Jutri bodo obiskali judovsko četrt Krakova, pojutrišnjem pa bosta na sporedu obisk Schindlerjevega muzeja in razstave o nacistični okupaciji mesta. V petek bodo po poldrugi uri vožnje prispeli v Oświęcim, kjer si bodo ogledali taborišči Auschwitz 1 in Birkenau. V soboto pa se bodo po dnevu vožnje vrnili domov.