Potujoči zdravstveni dom za vse, ki potrebujejo pomoč

Kakor Don Kihot, ki se je boril proti mlinom na veter, se prostovoljci združenja Donk Humanitarian Medicine – zdravniki in zdravstveni tehniki ter medicinske sestre (danes jih je več kot 50) – borijo za to, da ima vsak, tudi kdor si tega ne more privoščiti, pravico do zdravstvene nege in oskrbe. Donk je neodvisno in nestrankarsko prostovoljno socialno združenje, ki nudi brezplačno zdravstveno pomoč tujcem in Italijanom, ki nimajo zagotovljenega dostopa do zdravstvene oskrbe.

Svojo bitko bijejo tudi na ulici, po novem z mobilno ambulanto za najšibkejše oziroma vse, ki nimajo zdravstvene izkaznice in dostopa do državnih zdravstvenih storitev. To je Donky – kombi fiat ducato, ki je bil predelan v potujoči zdravstveni center, pravi mobilni laboratorij, ki ga je združenje Donk kupilo z dragocenim prispevkom fundacije CRTrieste in Rotary kluba Trieste Nord. Kombi je podjetje CVS iz Rima, ki je specializirano za mobilne medicinske enote, zasnovalo kot ambulanto z vsem potrebnim za hkraten pregled dveh pacientov ob spoštovanju zasebnosti in zagotavljanju splošnih zdravstvenih storitev ter nekaterih specializiranih preiskav, kot sta ultrazvok in elektrokardiografija.

Avtodom se bo premikal po vsem tržaškem ozemlju in se bo ustavil tam, kjer ga najbolj potrebujejo, je na včerajšnji predstavitvi povedal predsednik združenja Donk Stefano Bardari, ki je med drugim kardiolog v bolnišnici na Katinari. V Donkyju se bodo peljali dva zdravnika, kulturni mediator in psiholog. Kje se bo Donky ustavil, bodo sproti določali v dogovoru z institucijami, se pravi s tržaško prefekturo in Občino Trst.

V soboto bo od 10.30 v dvorani Bazlen v palači Gopčević (Ulica Rossini 4) zaživel prvi festival prostovoljstva in humanitarne medicine Salute!, ki ga organizira Donk ob praznovanju svojih prvih deset let delovanja. Njegov namen je spodbujati mreženje med združenji oziroma ustvarjanje odnosov, ki bi podpirali kulturo miru, solidarnosti in spoštovanja človekovih pravic ter bili vir navdiha za vse, ki se želijo približati medicinsko-zdravstvenim poklicem.