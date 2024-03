Povečali bodo obstoječi vrtec in zgradili še ene jasli

Čeprav je bilo sprva rečeno, da bodo pri Sv. Ivanu gradili samo nove jasli, so se na občini zdaj odločili, da tam povečajo že obstoječi vrtec in zgradijo še ene jasli. Naložba za nov predšolski vzgojno-izobraževalni center bo skupno vredna 10 milijonov evrov: večji del denarja prihaja iz mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO), del pa iz deželne blagajne. Gradnja se bo končala decembra prihodnje leto, v novem kompleksu pa bo prostora za 270 malčkov.

Prenovo območja, kjer je nekoč stala vojašnica Chiarle, je na včerajšnji novinarski konferenci opisala pristojna za naložbe v mestni vladi Elisa Lodi. Ta je napovedala, da bodo letos poleti začeli širiti že obstoječi vrtec, v katerem se nahajata enoti Nuvola Olga in Oblak Niko (slovenski vrtec), vrednost naložbe je 3,2 milijona evrov (NOO). Objekt bo po končanih delih imel večjo kuhinjo in boljšo dostopnost, dodali bodo še prizidek v dveh nadstropjih, uredili bodo tudi teraso za igranje. Z novimi prostori bodo podvojili število prostih mest: v treh oddelkih bodo skupno lahko sprejeli dodatnih 75 otrok.

