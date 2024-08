Povišana koncentracija ozona do ponedeljka

Deželna agencija za okolje Arpa napoveduje, da bo na Tržaškem koncentracija troposferskega ozona prekoračila mejne vrednosti do vključno ponedeljka.

Zato so pri zdravstvenem podjetju Asugi pripravili nekaj priporočil, kaj lahko storimo, da zmanjšamo oziroma se izognemo škodljivim učinkom ozona. Priporočila so namenjena ranljivejšim skupinam – zlasti otrokom in odraslim z obolenji dihal, srca in ožilja –, pa tudi vsem, ki na prostem opravljajo delovne ali športne aktivnosti. Ti naj se izogibajo prekomerni izpostavljenosti ozonu (koncentracija je običajno najvišja med 13. in 17. uro). Priporočljivo je zato aktivnosti na prostem opravljati v zgodnjih jutranjih ali poznih večernih urah in v tem času tudi zračiti bivalne prostore.