Povpraševanje po slovenskih jaslih v rahlem porastu

Število otrok, ki je zaprosilo za vključitev v tržaške občinske jasli s slovenskim oddelkom, rahlo narašča. Malih kandidatov za edine občinske slovenske jasli v Ulici Veronese Semidimela je 15. Ker je skupno na voljo 17 mest in bo v oddelku že 12 otrok v drugem in tretjem letniku, bo brez varstva ostalo 10 otrok. Trinajst vpisanih, tako kot lani, pa so prešteli v Dijaškem domu Srečka Kosovela v Ulici Ginnastica, kjer je prav toliko mest namenjenih konvenciji s tržaško občino. Devet jih bo ostalo v drugem in tretjem letniku, zato bo prostora še samo za štiri od trinajstih kandidatov.

Slovenske občinske jasli bodo tako v prihodnjem šolskem letu nekoliko bolj obljudene. Lani so namreč v jaslih Semidimela sprejeli skupno le 11 otrok, čeprav bi jih lahko do 17. Kandidatov je bilo sicer več, a bili so premajhni. Slovenski oddelek v Ulici Veronese je namreč edini na Tržaškem, ki ima v enem prostoru tako nekajmesečne dojenčke (od treh mesecev) kot starejše (do tretjega leta) in nima primerne sobe, kjer bi bili lahko dojenčki v večjem številu ločeni od ostalih. Lani je zato ostalo na čakalnem seznamu 11 malčkov. V prihodnjem šolskem letu bodo mesta zapolnili. Na čakalnem seznamu pa jih bo ostalo, kot rečeno, deset.

Odprto pa ostaja vprašanje začasne selitve celotnega vzgojnega centra. Stavba je potrebna temeljite obnove, zato je tržaška občina že lani napovedala začasno selitev v park vile Haggicosta v Drevoredu Gessi in jo kasneje preklicala.

V seznamu občinskih jasli še niso vključeni otroci, ki so zaprosili za vključitev v sesljanske jasli, saj je vpisovanje možno še do 31. marca.

Podobno lanskemu pa je število otrok, ki bodo prvič stopili čez prag slovenskih vrtcev tržaške in devinsko-nabrežinske občine.

