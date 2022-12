Povzročil nesrečo in zbežal

Pred nekaj dnevi je tržaška lokalna policija, ki je opravljala kontrole prometa ob hitri cesti, opazila avtomobil volkswagen passat s slovensko registrsko tablico. Tega so iskali od prejšnjega večera, saj je povzročil prometno nesrečo v Ulici Carducci in zbežal.

Redarji so voznika volkswagena ustavili v Ulici Valmaura ob križišču z Ulico De Jenner, kamor je zavil levo, čeprav je to prepovedano.

Ko so ga ustavili, je ta takoj priznal krivdo, zato so ga odpeljali do sedeža lokalne policije v Ulici Revoltella, kjer so ga oglobili zaradi treh prometnih prekškov, ki jih je zagrešil s povzročitvijo nesreče v Ulici Carducci in nepravilnim zavijanjem v Ulico De Jenner.