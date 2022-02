Povzročitelj vozil v napačno smer od Fernetičev do Devina

Voznik, ki je davi okoli 9. ure povzročil smrtno prometno nesrečo na avtocesti pri Devinu, je v napačno smer prevozil celih 27 kilometrov. Na avtocesto je namreč zapeljal že pri Fernetičih ter nadaljeval vožnjo z zelo visoko hitrostjo. V trčenju pri Devinu je drugi avtomobil zgorel. V njem je izgubila življenje 56-letna romunska državljanka Paraschiva Hutu iz kraja San Biagio di Callalta pri Trevisu, ki je pravilno vozila proti Trstu. Služba 118 je posegla tudi s helikopterjem, a zanjo ni bilo pomoči. Povzročitelj, 49-letni slovenski državljan, je s prizorišča nesreče odpeljal, kmalu pa je zapustil svoje poškodovano vozilo in nadaljeval peš. Prijeli so ga prometni policisti, ki so ga pridržali.