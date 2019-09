Pozabljena župnik in študent arhitekture

Za razliko od novinarske konference, na kateri je župan Trsta Roberto Dipiazza protestno in polemično odkorakal iz cerkvice sv. Roka v Križu, so v govorih na blagoslovitvi in med mašo prevladali spravljivi toni, saj je bilo polemik in sporov okrog tega res preveč. Sv. Rok ni samo od vernikov, temveč od vse kriške skupnosti, ki je na cerkvico zelo navezana. Izstopal je lep govor predstavnika župnijske skupnosti in predstavnika zahodnokraškega rajonskega sveta Paola Vidonija, lepo so izzvenele tudi besede kriškega župnika Boris Čobanova.

Zaslugo za obnovo cerkve nosita tudi pokojna Branko Tence in Maks Suard. Prvi se je kot študent arhitekture v Benetkah tudi z ekspertizami in ljudsko peticijo pred skoraj petdesetimi leti žal zaman prizadeval za ohranitev oltarja iz kraškega kamna, pokojni župnik Suard pa je s svojimi »protestnimi« mašami na prostem opozarjal na potrebo po obnovi cerkvice. Škoda, da se Suarda na množično obiskani prireditvi ni spomnil nihče.