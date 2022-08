Požar pod nadzorom

Požar, ki se je v noči na torek vnel pod Socerbom in zaobjel širše območje ter se približal tudi Prebenegu, je bil zjutraj pod nadzorom. Iznad območja ni več videti črnega oblaka dima. Ponoči je v Bregu pihala zmerna burja, ki je požarišče pomaknila še nekoliko proti jugozahodu. Ob 8. uri je bilo že opaziti helikopter, ki je pomagal gasiti.

Požar, ki se je v noči na torek vnel pod Socerbom v občini Koper, še ni pogašen, so pa razmere pod nadzorom, je tudi za STA povedal David Hrvatin iz koprske gasilske brigade, vodja nočne intervencije. Glede na to, kako je kazalo - skrbi je povzročala predvsem burja -, je stanje še dobro, je dodal. Po njegovih besedah je na terenu še vedno 130 gasilcev, gašenje prevzema dnevna izmena, pripravlja pa se tudi vnovična pomoč pri gašenju iz zraka s helikopterji.

Na zahodni strani meje so na delu gasilci, gasilci PGD Breg in gozdni policaji. S pomočjo kanaderjev in helikopterjev so se gasilci s požarom včeraj borili cel dan, okoli 21. ure pa sta bili aktivni še dve žarišči.

Po torkovih popoldanskih podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je gorelo na približno 15 hektarjih, kot je zvečer ocenil Hrvatin, se je ta številka proti večeru nekoliko povečala.

Župan Sandy Klun je sinoči za prebivalce Prebenega in Križpota odredil evakuacijo, prenočili so v občinski telovadnici Silvana Klabjana. Odredba velja danes (sreda) do 9. ure.