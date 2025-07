Danes zvečer je zagorela streha enega od poslopij nasproti Ljudskega vrta de Tommasini. Gre za poslopje v Ulici Giulia na vogalu z Ulico Ireneo Croce. Na kraj so prihiteli gasilci, ki so ogenj že obvladali. Na streho so se dvignili z avtolestvijo. V Ulici Giulia je promet popolnoma ustavljen.