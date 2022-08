Požar še ni popolnoma pogašen (video)

Požar v Devinu oz. Sesljanu so zvečer ob 19.00 gasilci, pripadniki civilne zaščite in gozdne policije pri gašenju omejili in ob pomoči popoldanskega naliva tudi marsikje pogasili. Gorelo je še nad avtocesto, zagorela pa so spet posamezna manjša žarišča. Zaskrbljenost je naraščala zaradi napovedane burje, ob kateri bi se lahko ogenj zopet razširil. Gasilci nadzorujejo območje.

Avtocesto v smeri Trsta so pozno zvečer spet odprli, zaprta pa ostaja v smeri proti Benetkam. Zaradi okvare, ki jo je povzročil požar, bo ustavljen tudi železniški promet vsaj do nedelje, morda pa do ponedeljka.

Odredba o evakuaciji približno tisoč gostov v sesljanskem kampingu je še v veljavi. Kamping jih je doslej zapustilo kakih sto, ki so jih sprejeli v nabrežinsko telovadnico. Občina je sicer na delu, da bi zagotovila zavetišče vsem tisočim v primeru potrebe.

Državno cesto, ki pelje mimo Sesljana, so pod večer delno odprli za promet. Avtomobile v smeri Trsta, ki so bili v dolgi koloni - dosegla je tudi sedem kilometrov - spuščajo počasi.