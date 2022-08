Pozitivno jih je presenetil dež, kleti bodo še malo počakale

Vinogradniki so še pred dobrim tednom pripravljali sode in načrtovali trgatev, saj jih je letošnja velika suša neobičajno zgodaj silila v vinograde. Pa je prišel dež in vse načrte obrnil na glavo: trte so si opomogle, jagode so se lepo napolnile z vodo in zdaj potrebujejo čas, da še malo dozorijo in pridobijo arome. V glavnem bodo sodi v kleteh še malo počakali, vsekakor pa bo letošnja trgatev potekala predčasno.

Vsak vinograd in vsaka sorta pa ima svoj ritem. Jagode za peneča vina, ki vsebujejo manj alkohola in več kisline, so že primerne za trgatev. Drugo belo grozdje bodo verjetno v Bregu trgali prihodnji teden, prve dni septembra, približno teden kasneje bodo prišli na vrsto še vinogradniki s Krasa, predvideva kmetijski svetovalec pri Kmečki zvezi Stefano Rosati.