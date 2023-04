Poziv k enotnosti v Rižarni zagrenili varnostni predpisi

Iz Rižarne se je na današnji osrednji slovesnosti, ki jo Občina Trst prireja ob 25. aprilu, dnevu osvoboditve Italije izpod nacifašizma, dvignil klic k enotnosti in skupnemu praznovanju. Tržaški župan Roberto Dipiazza je poudaril, da je odporništvo dediščina cele Italije in ne le ene struje. Repentabrska županja Tanja Kosmina, ki je zbrane nagovorila v imenu slovenskih okoliških občin na Tržaškem, je pozvala, da moramo pripadniki vseh generacij nadaljevati po poti sprave in pustiti ob robu napake preteklosti. V podobnem duhu je predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga ob robu svečanosti opozoril, da je 25. april praznik vseh državljanov.

Če prazničnega duha niso skalili govori ali drugačni pogledi na polpreteklo zgodovino, kot se je to večkrat dogajalo, pa so za to poskrbele pripombe na račun organizacije in varnostnih predpisov, zaradi katerih je moralo več kot sto ljudi svečanost spremljati na prostem, pred vhodom v Rižarno. Po pravilih naj bi se namreč lahko na prizorišču zadrževalo največ 600 oseb, kar pa se pred pandemijo novega koronavirusa, pravzaprav do danes ni nikoli upoštevalo. Sindikat Cgil in tržaško združenje Vzpi-Anpi so dogodek označili za enega izmed najgrših poglavij zgodovine spominskih slovesnosti. Zelo kritični so bili tudi v Demokratski stranki, gibanju Zdaj Trst oziroma levosredinskem taboru na sploh.